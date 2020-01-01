ishark VPN
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اكتشاف أفضل خوادم VPN
اختر من بين خوادم الـ 5442 فائقة السرعة في 60 بلدا في جميع أنحاء العالم.
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ما هو خادم VPN.
خادم VPN هو خادم بعيد آمن ينقل بياناتك بأمان عبر الإنترنت.وهو مزيج فريد من الأجهزة والبرمجيات المسجلة الملكية، مما يجعلها أكثر تقدما بكثير من الخوادم البسيطة البعيدة.يمكن تخصيص خوادم VPN أكثر لمهام محددة، مثل مشاركة الملفات P2P أو الوصول إلى تور.
إن البنية الأساسية لخادم VPN ضرورية لأمنك على الإنترنت وخصوصيتك وراحتك.على سبيل المثال، الخوادم القريبة من موقعك الفعلي غالبا ما تضمن أفضل سرعة اتصال وجودة تدفق.ولهذا السبب من المهم أن يكون لديك مجموعة كبيرة من خوادم الشبكة الظاهرية الخاصة الحديثة منتشرة في جميع أنحاء العالم.
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سرعة اتصال سريعة
يتوفر على الأقل منفذ واحد بسرعة 1 جيجابت في الثانية على كل خادم بينما تتم إضافة منافذ جديدة بسرعة 10 جيجابت في الثانية كل يوم.
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100 ٪ خوادم RAM-فقط
تعمل جميع الخوادم على أحدث تحديثات البرامج، ولا تخزن أي بيانات، ويتم مسحها من حين لآخر.
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دعم المراسم
تدعم شبكتنا بالكامل بروتوكولات Wireguard و IKEv2 و OpenVPN الآمنة والموثقة.
قائمة خوادم VPN الكاملة
البلد (المدن)
DNS خاص
نمط التمويه
OpenVPN
WireGuard/
IPSec/IKEv2
دعم التوسعة
الاتصال مع خوادم isharkVPN بسهولة
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01
سرعات كبيرة
سرعة الشبكة الظاهرية الخاصة تعتمد كثيراً على مدى قربك من الخادمويضمن وجود خادم من قبل قائمة سورفش الكبيرة، ومعظمها لديها على الأقل منفذ واحد 1 جيجابت في الثانية، ويتم ترقية العديد منها إلى 10 جيجابت في الثانية.
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02
لم يتم جمع البيانات
سيرفر قرش تم تهيئتها للعمل جنباً إلى جنب مع سياستنا بعدم الدخولطبيعتها RAM-فقط تضمن أنها إعادة ضبط تماما بمجرد تحديث الخوادم أو فصل عن الطاقة.
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03
جميع البروتوكولات تدعم جميع الخوادم
هل أنت قلق بشأن ما إذا كان الخادم الذي تريد الاتصال به سيدعم اختيارك لبروتوكول VPN؟لا تقلق!سواء كنت تستخدم WireGuard أو IKEv2 أو OpenVPN (TCP أو UDP)، يمكنك الاتصال بأي خادم دون أي مشاكل.
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04
تصفح خاص
مع تطبيق VPN، سيتم تشفير جميع بياناتك على الإنترنت.That way, it will be protected from theft and snooping, as well as making you a lot harder to track.
لماذا اخترت isharkVPN؟
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Trusted Server technology
Audited to confirm essential privacy protections, TrustedServer sets a new standard for security.
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جهز نفسك على الفور
يعتبر الاتصال بشبكة VPN سريع وسهل.فقط سجّلوا، حمّلوا، واربطوا بضغطة زر!
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قم بإلغاء حظر الموقع الذي تحبه
قم بالوصول إلى المحتوى المفضل لديك بدون رقابة.Unblock Facebook, Instagram, YouTube, and more.
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تصفح بشكل مجهول
Change your device’s IP address and location so that websites cannot use that data to identify you.
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مقاطع الفيديو والموسيقى
Enjoy Netflix, Hulu, BBC, Spotify, and more—with privacy, security, and blazing-fast speeds.
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دعم العملاء 24/7.
تواصلوا في أي وقت عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني.نحن نضمن إستجابة سريعة بعدة لغات
Frequently Asked Questions
How to register your website
Our products do not need to be registered, just download and use
Are your products free to use?
Yes our product is free to use
How to download your application
You can download it directly from the appstore
What can I do with a VPN?
A VPN can be used in a number of ways to protect your privacy, and give you access to a safer online experience. A VPN can:
a Protect you against ISP monitoring
b Protect your confidential information and safely connect to any WiFi
c Obtain cheaper Online shopping deals/ cheaper Flight tickets
d Watch free streaming TV in other countries
e Beat the hackers
f Download/Share files anonymously
Can I use a VPN on mobile? Why would I want to?
The use of a VPN service should not be limited to computers and laptops. Our smartphones and tablets are constantly connected to the Internet, exchanging data, syncing contacts, social media accounts and other profiles. We’ve got sensitive data we want to safeguard from hackers and snoops on our smartphone or tablets , especially when using unsecured public WiFi networks.
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