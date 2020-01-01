ما هو خادم VPN.

خادم VPN هو خادم بعيد آمن ينقل بياناتك بأمان عبر الإنترنت.وهو مزيج فريد من الأجهزة والبرمجيات المسجلة الملكية، مما يجعلها أكثر تقدما بكثير من الخوادم البسيطة البعيدة.يمكن تخصيص خوادم VPN أكثر لمهام محددة، مثل مشاركة الملفات P2P أو الوصول إلى تور.



إن البنية الأساسية لخادم VPN ضرورية لأمنك على الإنترنت وخصوصيتك وراحتك.على سبيل المثال، الخوادم القريبة من موقعك الفعلي غالبا ما تضمن أفضل سرعة اتصال وجودة تدفق.ولهذا السبب من المهم أن يكون لديك مجموعة كبيرة من خوادم الشبكة الظاهرية الخاصة الحديثة منتشرة في جميع أنحاء العالم.