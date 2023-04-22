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أطلق العنان للإمكانيات الكاملة لاتصالك بالإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-22 19:29:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على نشاطك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 200٪. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس والتنزيل والتصفح. تستخدم هذه الأداة القوية خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يمنحك تجربة إنترنت أسرع وأكثر سلاسة.



لكن السرعة ليست كل شيء. باستخدام Windscribe ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بوصول غير مقيد إلى الويب. سواء كنت تحاول الوصول إلى المواقع المحجوبة أو تجاوز الرقابة ، فإن Windscribe توفر لك الحماية. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بهم تصفح الإنترنت بشكل مجهول وآمن ، وحماية خصوصيتك والحفاظ على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين.



يعمل كل من مسرع isharkVPN و Windscribe معًا على تكوين ثنائي قوي ، مما يمنحك السرعة والأمان. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، بينما تضمن Windscribe بقاء نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك wwindscribe والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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