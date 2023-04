التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN والبحث الآمن على duckduckgo.com

عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN والبحث الآمن على duckduckgo.com

2023-04-22 19:31:33

هل تبحث عن خدمة VPN يمكن أن توفر لك تصفحًا سريعًا وآمنًا للإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها.



لكن مسرع isharkVPN هو أكثر من مجرد خدمة VPN - إنه أيضًا مسرع قوي يمكنه زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 10 أضعاف أسرع من VPN العادي. هذا يعني أنه يمكنك دفق برامجك وأفلامك المفضلة بجودة HD دون أي تخزين مؤقت أو تأخير.



ولجعل تجربة التصفح عبر الإنترنت أكثر أمانًا ، فإن مسرع isharkVPN متوافق تمامًا مع www duckduckgo com ، محرك البحث الذي يركز على الخصوصية والذي يتيح لك تصفح الويب دون تتبع معلوماتك الشخصية أو تسجيلها.



لذلك إذا مللت من سرعات الإنترنت البطيئة وكنت قلقًا بشأن خصوصيتك على الإنترنت ، فجرّب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن وخاص مع المكافأة الإضافية للتوافق مع www duckduckgo com.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك www duckduckgo com ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

