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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و ProtonMail.com

ishark blog article

2023-04-22 11:48:49

هل تبحث عن طريقة آمنة لتصفح الإنترنت والحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN ، أفضل مسرع VPN موجود على الإطلاق. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة ونطاق ترددي غير محدود ، مع الحفاظ على هويتك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا مجموعة من المزايا الأخرى ، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا ، وتجاوز الرقابة والمراقبة الحكومية ، وحماية خصوصيتك على الإنترنت بتشفير من الدرجة العسكرية.



وإذا كنت تبحث عن أقصى درجات الخصوصية والأمان ، فيمكنك الجمع بين isharkVPN و www protonmail com ، خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم. باستخدام البريد الإلكتروني ، يمكنك إرسال واستلام رسائل بريد إلكتروني مشفرة تكون خاصة وآمنة تمامًا ، حتى تتمكن من التواصل بثقة وراحة بال.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك www protonmail com ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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