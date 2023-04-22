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حماية خصوصيتك على الإنترنت وتسريع الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 11:48:56

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة يمكنها ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN ، الحل النهائي للخصوصية لمستخدمي الإنترنت.



مع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب بإخفاء كامل للهوية وتشفير اتصالك بالإنترنت لمنع المتسللين أو الوكالات الحكومية أو شركات الطرف الثالث من تتبع نشاطك على الإنترنت. تأتي خدمة VPN مع مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك السرعة العالية وعرض النطاق الترددي غير المحدود ومواقع الخوادم المتعددة للاختيار من بينها.



تتمثل إحدى الميزات البارزة لـ iSharkVPN في مسرعها ، والذي يعمل على تحسين اتصال الإنترنت لديك لتصفح وتدفق وتنزيل أسرع. مع ميزة التسريع ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة دون التضحية بالخصوصية أو الأمان.



لكن iSharkVPN ليست خدمة VPN الوحيدة المتوفرة. خيار شائع آخر هو Private Internet Access (PIA). تشتهر PIA بتوفير واجهة سهلة الاستخدام وميزات أمان قوية ، مثل مفتاح القفل وحماية تسرب DNS.



إذا كنت من مستخدمي PIA الحاليين وتتطلع إلى تحسين تجربة VPN الخاصة بك ، فيمكنك بسهولة تسجيل الدخول إلى iSharkVPN باستخدام بيانات اعتماد PIA الخاصة بك. هذا يعني أنك لن تضطر إلى إنشاء حساب جديد أو تذكر معلومات تسجيل الدخول الجديدة.



بشكل عام ، يعد كل من iSharkVPN و PIA خدمتين رائعتين لشبكة VPN مع نقاط القوة الخاصة بكل منهما. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN تعطي الأولوية للسرعة والأداء ، فإن ميزة تسريع iSharkVPN تستحق المراجعة بالتأكيد. وإذا كنت من مستخدمي PIA الحاليين ، فإن تسجيل الدخول إلى iSharkVPN باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الحالية الخاصة بك أمر سهل للغاية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل الدخول إلى www privateinternetaccess com ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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