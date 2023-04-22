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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و ProtonVPN

ishark blog article

2023-04-22 11:49:36

في عالم أصبحت فيه التهديدات السيبرانية شائعة بشكل متزايد ، أصبح الأمان عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن يكون لديك خدمة VPN موثوقة يمكنها حماية خصوصيتك والحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. خدمتان من خدمات VPN التي تحدث موجات في السوق حاليًا هما iSharkVPN Accelerator و www.protonvpn.com.



يعد iSharkVPN Accelerator أداة قوية تساعد المستخدمين على تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصيتهم. تستخدم خدمة VPN هذه تقنية خاصة تعمل على تحسين أداء الإنترنت ، وتمكين المستخدمين من تنزيل المحتوى ودفقه بسرعة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم iSharkVPN Accelerator مجموعة من ميزات الأمان ، بما في ذلك تشفير 256 بت ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، ومفتاح القفل الذي يغلق اتصال الإنترنت الخاص بك في حالة انقطاع اتصال VPN الخاص بك.



من ناحية أخرى ، www.protonvpn.com هي خدمة VPN اكتسبت الكثير من الاهتمام مؤخرًا. يتم تقديم ProtonVPN إليك من قبل نفس الفريق الذي أنشأ ProtonMail ، أكبر مزود بريد إلكتروني مشفر في العالم. تستخدم ProtonVPN نفس تقنية التشفير مثل ProtonMail لحماية أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت ، وتوفر مجموعة من الميزات مثل سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، والقدرة على تجاوز الرقابة والقيود الجغرافية ، ومفتاح القفل.



لذا ، أيهما يجب أن تختار؟ يقدم كل من iSharkVPN Accelerator و ProtonVPN ميزات أمان ممتازة ، لكن نقاط البيع الرئيسية الخاصة بهما مختلفة. إذا كنت تبحث عن سرعات إنترنت فائقة السرعة ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل. ومع ذلك ، إذا كنت تريد خدمة VPN مدعومة من شركة لها سجل حافل في مجال الأمن عبر الإنترنت ، فإن ProtonVPN هو السبيل للذهاب.



في الختام ، سواء اخترت iSharkVPN Accelerator أو ProtonVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت ستظل آمنة وخصوصية. تقدم كلتا خدمتي VPN ميزات رائعة ستحميك من التهديدات الإلكترونية ، وكلاهما ميسور التكلفة وسهل الاستخدام. فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator أو www.protonvpn.com اليوم وابدأ في الاستمتاع براحة البال التي تأتي مع وجود خدمة VPN موثوقة في متناول يدك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك www protonvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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