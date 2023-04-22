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تصفح الويب بأمان وسرعة باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-22 11:51:19

تقديم iSharkVPN Accelerator - الأداة المثلى لزيادة سرعة الإنترنت والأمان لديك



في العصر الرقمي اليوم ، يعتبر أمان الإنترنت وسرعته في غاية الأهمية. مع التهديدات السيبرانية الكامنة في كل زاوية ، من الضروري الحفاظ على أمان وسلامة أنشطتك عبر الإنترنت. علاوة على ذلك ، مع ظهور العمل عن بعد والتعلم عبر الإنترنت ، من الضروري وجود اتصال إنترنت مستقر وسريع. وهنا يأتي دور iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية مصممة لتعزيز سرعة الإنترنت لديك وأمانه. إنه يعمل عن طريق تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل والتحميل. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت سريعة ومستقرة ، بغض النظر عن مكان وجودك.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج iSharkVPN Accelerator في تكامله مع بوابة VPN. VPN Gate هي خدمة VPN عامة مجانية تقدمها جامعة Tsukuba في اليابان. يسمح للمستخدمين بتجاوز الرقابة على الإنترنت والوصول إلى المواقع والخدمات المحظورة في منطقتهم. تمتلك VPN Gate أكثر من 9000 خادم VPN من جميع أنحاء العالم ، مما يجعلها أداة موثوقة وقوية لمستخدمي الإنترنت.



من خلال التكامل مع بوابة VPN ، يتيح لك iSharkVPN Accelerator الاتصال بخوادم VPN التي تختارها ، مما يتيح لك الوصول إلى اتصال إنترنت سريع وآمن. سواء كنت تصل إلى الخدمات عبر الإنترنت من المنزل أو تسافر إلى الخارج ، يضمن iSharkVPN Accelerator أن يكون اتصالك بالإنترنت سريعًا ومستقرًا وآمنًا.



بالإضافة إلى تكامله مع VPN ، يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا ميزات رئيسية أخرى ، بما في ذلك:



- تحسين DNS المتقدم: يحسن سرعة الإنترنت لديك عن طريق حل استفسارات DNS بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

- تحسين TCP و UDP: يعمل على تحسين طريقة نقل البيانات عبر الإنترنت ، مما يقلل من زمن الوصول ويحسن السرعة الإجمالية.

- حماية جدار الحماية: يضمن أن اتصالك بالإنترنت آمن عن طريق حظر الوصول غير المصرح به إلى شبكتك.

- المراقبة في الوقت الفعلي: يراقب اتصالك بالإنترنت في الوقت الفعلي ، وينبهك إلى أي مشكلات أو مشاكل قد تؤثر على سرعتك.



في الختام ، إذا كنت تبحث عن أداة قوية لزيادة سرعة الإنترنت والأمان لديك ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل. من خلال تكاملها مع VPN Gate ، يمكنك الوصول إلى اتصال إنترنت سريع وآمن من أي مكان في العالم. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك www vpngate net والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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