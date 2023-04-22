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التدوين > قم بتحسين تجربة اللعب الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

قم بتحسين تجربة اللعب الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 10:02:07
هل تبحث عن سرعات إنترنت فائقة السرعة أثناء اللعب على جهاز Xbox الخاص بك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN!

تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يقلل من التأخير والكمون للحصول على تجربة لعب سلسة. ومع شبكة isharkVPN الآمنة والخاصة ، يمكنك اللعب براحة البال وأنت تعلم أن بياناتك محمية.

لكن ماذا عن أرقام منافذ Xbox؟ لا داعي للقلق - مسرع isharkVPN يعتني بذلك أيضًا. تكتشف تقنيتنا تلقائيًا وتحسن حركة مرور الألعاب ، بما في ذلك أرقام المنافذ المحددة التي يستخدمها Xbox.

قل وداعًا للتباطؤ المحبط وسرعات الاتصال البطيئة - جرب مسرع isharkVPN اليوم وانتقل بألعاب Xbox إلى المستوى التالي.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك رقم منفذ xbox والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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