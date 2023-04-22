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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وأدوات XDR

ishark blog article

2023-04-22 10:04:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد تحسين تجربتك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN Accelerator و XDR Tools.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع ميزة إضافية تتمثل في الأمان وعدم الكشف عن هويتك. سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو اللعب عبر الإنترنت أو ببساطة تتصفح الويب ، يضمن isharkVPN Accelerator تحسين اتصالك لتحقيق أفضل أداء.



لكن هذا ليس كل شيء. تنتقل أدوات XDR بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي من خلال إمكاناتها المتقدمة لاكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها. توفر أدوات XDR حماية شاملة ضد التهديدات الإلكترونية ، بما في ذلك هجمات البرامج الضارة وبرامج الفدية والتصيد الاحتيالي. باستخدام أدوات XDR ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أجهزتك وبياناتك آمنة ومأمونة.



يوفر كل من isharkVPN Accelerator وأدوات XDR معًا مزيجًا قويًا من السرعة والأمان. سواء كنت تعمل من المنزل أو تبث برامجك المفضلة أو تتصفح الويب فقط ، ستستمتع بإنترنت سريع وموثوق وراحة البال.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN Accelerator وأدوات XDR اليوم واختبر أفضل ما يقدمه الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك استخدام أدوات xdr والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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