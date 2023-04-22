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التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و XDR Vendors

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و XDR Vendors

ishark blog article

2023-04-22 10:04:34
هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وسريعة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN! من خلال أحدث تقنيات التسريع الخاصة بنا ، نقدم سرعات فائقة وأمانًا لا يُضاهى. ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط - لقد عقدنا شراكة مع بعض كبار بائعي XDR في الصناعة لضمان أن تكون خدمتنا آمنة وسريعة.

إذن ما هم بائعي XDR ، قد تسأل؟ يرمز XDR إلى "الكشف والاستجابة الموسعة" ، وهو نهج شامل للأمن السيبراني يتضمن مراقبة التهديدات والاستجابة لها عبر منصات وأجهزة متعددة. من خلال الشراكة مع بائعي XDR مثل Microsoft ، نحن قادرون على تزويد مستخدمينا بحماية أكبر ضد الهجمات الإلكترونية.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأمان - فنحن نعلم أيضًا أن السرعة هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بشبكات VPN. لهذا السبب تعتبر تقنية التسريع الخاصة بنا مهمة للغاية. باستخدام isharkVPN ، ستتمكن من بث وتنزيل وتصفح الويب بسرعات فائقة دون التضحية بالأمان. ومع دعم العملاء الذي نقدمه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيكون لديك دائمًا شخص ما تلجأ إليه إذا واجهت أي مشاكل.

سواء كنت تبحث عن حماية خصوصيتك أثناء تصفح الويب ، أو الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا ، أو البقاء آمنًا أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة ، فإن isharkVPN هو الحل الأمثل. فلماذا تنتظر؟ اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بمزايا خدمة VPN المتميزة لدينا!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك بائعي xdr ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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