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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و XDR Vendors

ishark blog article

2023-04-22 10:04:34

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وسريعة؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN! من خلال أحدث تقنيات التسريع الخاصة بنا ، نقدم سرعات فائقة وأمانًا لا يُضاهى. ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط - لقد عقدنا شراكة مع بعض كبار بائعي XDR في الصناعة لضمان أن تكون خدمتنا آمنة وسريعة.



إذن ما هم بائعي XDR ، قد تسأل؟ يرمز XDR إلى "الكشف والاستجابة الموسعة" ، وهو نهج شامل للأمن السيبراني يتضمن مراقبة التهديدات والاستجابة لها عبر منصات وأجهزة متعددة. من خلال الشراكة مع بائعي XDR مثل Microsoft ، نحن قادرون على تزويد مستخدمينا بحماية أكبر ضد الهجمات الإلكترونية.



لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأمان - فنحن نعلم أيضًا أن السرعة هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بشبكات VPN. لهذا السبب تعتبر تقنية التسريع الخاصة بنا مهمة للغاية. باستخدام isharkVPN ، ستتمكن من بث وتنزيل وتصفح الويب بسرعات فائقة دون التضحية بالأمان. ومع دعم العملاء الذي نقدمه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيكون لديك دائمًا شخص ما تلجأ إليه إذا واجهت أي مشاكل.



سواء كنت تبحث عن حماية خصوصيتك أثناء تصفح الويب ، أو الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا ، أو البقاء آمنًا أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة ، فإن isharkVPN هو الحل الأمثل. فلماذا تنتظر؟ اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بمزايا خدمة VPN المتميزة لدينا!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك بائعي xdr ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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