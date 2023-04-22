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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Xfinity Fixed IP

ishark blog article

2023-04-22 05:02:05

تقديم مزيج مثالي من isharkVPN Accelerator و Xfinity Fixed IP!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN و Xfinity Fixed IP.



تتيح لك تقنية Accelerator من isharkVPN تصفح الإنترنت بسرعات فائقة. من خلال الخوادم الموجودة في مواقع استراتيجية حول العالم ، يمكنك الاتصال بسهولة بأقرب خادم والاستمتاع باتصالات إنترنت سريعة. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير أو انتظار تحميل مواقع الويب. باستخدام isharkVPN ، يمكنك دفق المحتوى المفضل لديك وتنزيل الملفات وتصفح الويب دون أي انقطاع.



وعندما يتعلق الأمر بالخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، فإن isharkVPN يغطيك. يحمي التشفير من الدرجة العسكرية معلوماتك الشخصية ويحافظ على خصوصية نشاطك على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك الوثوق في أن بياناتك لن يتم جمعها أو بيعها لأطراف ثالثة.



لكن هذا ليس كل شيء. من خلال الجمع بين isharkVPN و Xfinity Fixed IP ، يمكنك الاستمتاع بمزيد من الفوائد. يوفر لك Xfinity Fixed IP عنوان IP ثابتًا فريدًا لا يتغير أبدًا. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى الشبكات والخدمات التي تتطلب عنوان IP ثابتًا ، مثل اتصالات سطح المكتب البعيد أو خوادم الألعاب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع شبكة Xfinity الموثوقة ، يمكنك الوثوق في أن اتصالك سيكون دائمًا مستقرًا وسريعًا.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN و Xfinity Fixed IP اليوم واختبر مزيجًا مثاليًا من السرعة والأمان والموثوقية. قل وداعًا لإبطاء الإنترنت ومرحبًا بتجربة أفضل عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك xfinity fix ip ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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