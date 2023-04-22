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قل وداعًا لـ High Ping باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 05:02:42

هل سئمت من التعرض لسرعات إنترنت بطيئة و ping عالية أثناء استخدام Xfinity؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات ، مما يجعل البث والألعاب تجربة سلسة. وإذا كنت من مستخدمي Xfinity ، فأنت تعلم مدى الإحباط الذي يمكن أن يسببه اختبار ping. ولكن مع isharkVPN ، سيتم تقليل اختبار ping بشكل كبير ، مما يتيح ممارسة لعب أكثر سلاسة عبر الإنترنت.



ولكن لماذا تختار isharkVPN على خدمات VPN الأخرى؟ تم تصميم المسرع الخاص بنا خصيصًا لتحسين اتصالك بالإنترنت للألعاب والبث المباشر. بالإضافة إلى ذلك ، تقع خوادمنا بشكل استراتيجي في مناطق رئيسية حول العالم ، مما يضمن أدنى حد من التأخير وأقصى أداء.



ومن خلال واجهتنا سهلة الاستخدام ، يمكنك الاتصال بسرعة بأي موقع خادم ببضع نقرات فقط. قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة و ping العالي باستخدام مسرع isharkVPN.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأداة اتصال منخفضة لجميع أنشطتك على الإنترنت. أصبحت تجربة الإنترنت Xfinity الخاصة بك أفضل بكثير.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام xfinity high ping والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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