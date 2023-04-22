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تجاوز Xfinity Internet Throttling باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 05:03:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ هل تشك في أن مزود الإنترنت Xfinity الخاص بك يخنق الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



تستخدم تقنية VPN الخاصة بنا تشفيرًا متقدمًا لإخفاء نشاط الإنترنت الخاص بك عن مزود خدمة الإنترنت ، مما يمنعهم من تقييد اتصالك. مع iSharkVPN Accelerator ، ستستمتع بسرعات فائقة وبث سلس على جميع أجهزتك.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. يهتم عملاؤنا الراضون بالفرق الذي أحدثه iSharkVPN Accelerator في تجربتهم على الإنترنت. قال أحد المستخدمين: "لم يكن لدي أي فكرة عن مدى خنق Xfinity للإنترنت حتى جربت iSharkVPN Accelerator. إنه مثل الليل والنهار!"



ومع تطبيقنا سهل الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، لم يكن بدء استخدام iSharkVPN Accelerator أسهل من أي وقت مضى. قل وداعًا لإبطاء الإنترنت ومرحبًا بالسرعات الفائقة باستخدام iSharkVPN Accelerator. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك اختناق إنترنت xfinity ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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