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عزز عنوان IP الخاص بـ Xfinity مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 05:03:56

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة ، يمكن أن يساعد مسرع isharkVPN في تحسين سرعات الإنترنت لديك وتوفير اتصال أكثر استقرارًا. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتنزيلات أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتجارب لعب محسّنة عبر الإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء - باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا حماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة بشكل متكرر ، حيث يمكن أن تساعد في منع المتسللين من سرقة معلوماتك الشخصية.



وإذا كنت أحد عملاء Xfinity ، فإن برنامج تسريع isharkVPN لديه مكافأة إضافية. من خلال الاتصال بخادم isharkVPN ، يمكنك تغيير عنوان IP الخاص بك إلى عنوان خارج شبكة Xfinity. يمكن أن يساعد ذلك في منع Xfinity من تقليل سرعاتك أو الحد من أنشطتك عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بإنترنت أسرع وأكثر أمانًا مع ميزة إضافية تتمثل في حماية عنوان IP الخاص بـ Xfinity.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عنوان IP xfinity والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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