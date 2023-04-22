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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Xfinity IP Change

ishark blog article

2023-04-22 05:04:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN!



لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا اتصالاً آمنًا لنشاطك عبر الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على زيادة سرعة الإنترنت لديك. من خلال ميزة التسريع الخاصة بنا ، يمكنك تجربة تنزيلات سريعة للغاية وبث أكثر سلاسة.



لكن هذا ليس كل شيء - يتيح لك iSharkVPN أيضًا تغيير عنوان IP الخاص بك بسهولة. هذا يعني أنه يمكنك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى الذي قد يكون محظورًا في منطقتك. ومن خلال شراكتنا مع Xfinity ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومحمي.



لا تقبل بطء الإنترنت والوصول المحدود. قم بالترقية إلى iSharkVPN واستمتع بمزايا التسريع وميزات تغيير IP ، المدعومة من Xfinity. جربه الآن واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تغيير xfinity ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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