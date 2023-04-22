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قل وداعًا لـ Xfinity Latency مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 05:04:18

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وزمن انتقال عالٍ؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت وأوقات التحميل البطيئة. تعمل تقنيتها المتقدمة على تحسين سرعات الإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يمنحك أسرع تجربة إنترنت ممكنة وأكثرها كفاءة.



بالإضافة إلى ذلك ، عندما تجمع بين isharkVPN و Xfinity internet ، سترى نتائج أفضل. سوف ينتقل الإنترنت عالي السرعة من Xfinity المقترن بمسرع isharkVPN للألعاب عبر الإنترنت ، والبث المباشر ، والتصفح إلى المستوى التالي.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والكمون العالي يفسدون تجربتك على الإنترنت. استثمر في مسرع isharkVPN وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك xfinity latency ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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