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اختبر سرعات الإنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 05:05:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث مستمر دون انقطاع. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك وتقليل زمن الوصول ، مما يمنحك أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن Xfinity Modem IP الخاص بك؟ لا تقلق ، isharkVPN Accelerator متوافق مع جميع مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين ، بما في ذلك Xfinity. ما عليك سوى الاتصال بشبكة VPN الخاصة بنا ومشاهدة سرعات الإنترنت لديك وهي ترتفع.



بالإضافة إلى السرعات العالية ، تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، بما في ذلك تشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. يمكنك تصفح الإنترنت وأنت مطمئن ، مع العلم أن نشاطك على الإنترنت محمي بالكامل.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت المستمر؟ قم بالترقية إلى isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك xfinity modem ip ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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