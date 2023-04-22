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احصل على إنترنت بسرعة البرق مع مسرع isharkVPN ومنافذ Xfinity للأمام

ishark blog article

2023-04-22 05:06:17

تقديم الحل النهائي لسرعات إنترنت أسرع: iSharkVPN Accelerator مع Xfinity Port Forward!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ هل ترغب في الاستمتاع بتصفح الإنترنت وبثه بسرعة البرق دون أي انقطاع؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى iSharkVPN Accelerator مع Xfinity Port Forward!



iSharkVPN Accelerator هي أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات أعلى وتقليل زمن الوصول. إنه يعمل عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خوادم VPN الموجودة في مواقع استراتيجية حول العالم ، مما يوفر اتصالًا مباشرًا وآمنًا بالإنترنت.



بالإضافة إلى ذلك ، يأتي iSharkVPN Accelerator مزودًا بـ Xfinity Port Forward ، مما يتيح لك إعادة توجيه المنافذ بسهولة على جهاز التوجيه Xfinity للحصول على أداء أفضل. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للألعاب عبر الإنترنت أو الوصول إلى الخدمات التي تتطلب منافذ مفتوحة ، مثل سطح المكتب البعيد أو مشاركة الملفات.



مع iSharkVPN Accelerator و Xfinity Port Forward ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، ولعب سلس عبر الإنترنت ، وبث سلس لبرامجك وأفلامك المفضلة. بالإضافة إلى ذلك ، ستتمتع براحة البال مع العلم أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين باستخدام بروتوكولات التشفير والأمان المتطورة من iSharkVPN.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم مع iSharkVPN Accelerator و Xfinity Port Forward!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام منفذ xfinity للأمام والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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