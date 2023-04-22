التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Xfinity Port Forwarding بدون Xfi

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Xfinity Port Forwarding بدون Xfi

ishark blog article

2023-04-22 05:06:47

تقديم حل الإنترنت النهائي - مسرع iSharkVPN مع Xfinity Port Forwarding بدون Xfi!



هل تعاني من بطء سرعة الإنترنت أو مشاكل الاتصال؟ هل سئمت من عدم قدرتك على الوصول إلى مواقع معينة أو محتوى عبر الإنترنت بسبب القيود الجغرافية؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator مع Xfinity Port Forwarding بدون Xfi.



تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين سرعات الإنترنت بنسبة تصل إلى 300٪ ، مما يسمح بتجربة بث وألعاب وتصفح سلسة. بالإضافة إلى ذلك ، تفتح ميزة Xfinity Port Forwarding بدون Xfi إمكانيات غير محدودة للوصول إلى المحتوى الذي ربما تم حظره مسبقًا.



قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ، ومرحبًا بالإنترنت بسرعة البرق باستخدام iSharkVPN Accelerator. إن منصتنا سهلة الاستخدام سهلة التركيب والاستخدام ، وفريق دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع متاح دائمًا للمساعدة في أي أسئلة أو مخاوف.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو القيود الجغرافية تعيقك بعد الآن. قم بإحداث ثورة في تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator مع Xfinity Port Forwarding بدون Xfi. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إعادة توجيه منفذ xfinity بدون xfi ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN