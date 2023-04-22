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عزز منفذ Xfinity الخاص بك مع مسرع iSharkVPN

ishark blog article

2023-04-22 05:07:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المحتوى المفضل لديك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وتوجيه منفذ Xfinity.



مع تقنية تسريع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة حتى في أوقات ذروة الاستخدام. هذا يعني أنه لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير عند دفق مقاطع الفيديو أو تشغيل الألعاب أو تنزيل ملفات كبيرة.



وباستخدام ميزة إعادة توجيه المنافذ في Xfinity ، يمكنك فتح الوصول إلى المزيد من المحتوى عبر الإنترنت من خلال السماح للاتصالات الواردة من الإنترنت بالوصول إلى أجهزة معينة على شبكتك المنزلية. يمكّنك هذا من استخدام التطبيقات التي تتطلب إعادة توجيه المنفذ ، مثل الألعاب عبر الإنترنت والوصول إلى سطح المكتب البعيد ومشاركة الملفات من نظير إلى نظير.



يوفر مسرع isharkVPN و Xfinity portforwarding معًا تجربة سلسة وآمنة عبر الإنترنت. ستتمكن من تصفح الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن بياناتك محمية بواسطة تشفير isharkVPN من الدرجة الأولى وميزات الأمان المتقدمة لـ Xfinity.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN و Xfinity اليوم واستمتع بسرعات أعلى ووصول غير مقيد إلى الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك xfinity portforwarding والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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