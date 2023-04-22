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اختبر سرعات الإنترنت الفائقة مع iSharkVPN Accelerator و Xfinity Subnet Mask

ishark blog article

2023-04-22 05:09:45

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط أثناء محاولتك بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع ميزة إضافية تتمثل في التصفح الآمن والخاص. قل وداعًا للانزعاج الناتج عن التأخير ومرحبًا بالبث غير المنقطع.



ولكن ماذا عن أقنعة الشبكة الفرعية المزعجة؟ لا تقلق - iSharkVPN Accelerator متوافق مع أقنعة الشبكة الفرعية Xfinity. يمكنك الاتصال بسهولة وتحسين تجربة الإنترنت الخاصة بك دون أي متاعب.



بالإضافة إلى ذلك ، يقدم iSharkVPN Accelerator مجموعة متنوعة من الميزات مثل النطاق الترددي غير المحدود ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والتوافق مع أجهزة متعددة. سواء كنت تعمل من المنزل ، أو تبث برامجك المفضلة ، أو تلعب عبر الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator يساعدك.



فلماذا تنتظر؟ قم بالتسجيل في iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والسرعة على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك xfinity subnet mask والتمتع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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