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التدوين > قل وداعًا لـ Xfinity Throttling باستخدام iSharkVPN Accelerator

قل وداعًا لـ Xfinity Throttling باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 05:10:00
هل تبحث عن طريقة لحماية خصوصيتك على الإنترنت وتجنب اختناق Xfinity؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!

قد يكون اختناق Xfinity محبطًا ، خاصة إذا كنت تحاول بث برامجك أو أفلامك المفضلة. ولكن مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجاوز هذه القيود والاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة.

لا يحمي iSharkVPN Accelerator خصوصيتك عبر الإنترنت فقط من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت ، ولكنه أيضًا يحسن اتصالك بأقصى سرعة. هذا يعني أنه يمكنك البث والتنزيل دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.

وباستخدام الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى أي محتوى تريده ، بغض النظر عن مكان وجودك. بالإضافة إلى ذلك ، iSharkVPN Accelerator سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع أجهزتك ، لذا يمكنك البقاء محميًا أثناء التنقل.

فلماذا تنتظر؟ قم بالتسجيل في iSharkVPN Accelerator اليوم وداعًا لـ Xfinity Thottling إلى الأبد!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك اختناق xfinity والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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