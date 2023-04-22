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التدوين > عزز أداء VPN الخاص بك على iPhone مع iSharkVPN Accelerator و Xfinity VPN

عزز أداء VPN الخاص بك على iPhone مع iSharkVPN Accelerator و Xfinity VPN

ishark blog article

2023-04-22 05:10:44
هل تبحث عن VPN يمكنها مساعدتك في تصفح الويب بشكل أسرع وأكثر أمانًا؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Xfinity VPN على iPhone!

في isharkVPN ، نعلم مدى أهمية امتلاك شبكة افتراضية خاصة سريعة وموثوقة يمكنها الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه. لهذا السبب قمنا بتطوير مسرع isharkVPN الخاص بنا ، والذي يستخدم تقنية متقدمة لتسريع اتصالك بالإنترنت وتقليل التأخير.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك دفق الفيديو وتشغيل الألعاب وتنزيل الملفات بشكل أسرع من أي وقت مضى. ونظرًا لأن VPN الخاص بنا مدعوم بتشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت دائمًا ما يكون خاصًا ومحميًا.

ولكن هذا ليس كل شيء - لقد دخلنا أيضًا في شراكة مع Xfinity لتقديم تجربة VPN أكثر قوة على iPhone. مع Xfinity VPN على iPhone ، يمكنك الاستمتاع بجميع مزايا مسرع isharkVPN ، بالإضافة إلى ميزات الأمان الإضافية مثل حظر الإعلانات والحماية من البرامج الضارة.

لذا ، سواء كنت تتصفح الويب في المنزل أو أثناء التنقل ، فإن برنامج تسريع isharkVPN و Xfinity VPN على iPhone يوفر لك الحماية. جربهم اليوم وشاهد الفرق بنفسك!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك xfinity vpn على iPhone ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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