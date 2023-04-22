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قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و xinetd

ishark blog article

2023-04-22 05:12:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت المحبطة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث مباشر دون أي تأخير أو انقطاع. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وضمان اتصال مستقر.



لكن هذا ليس كل شيء - تستخدم isharkVPN أيضًا أداة xinetd ، وهي أداة قوية لإدارة خدمات الشبكة ، لتحسين تجربة التصفح لديك. يسمح Xinetd بالتكوين السهل لخدمات الشبكة ويتكامل بسلاسة مع isharkVPN لتوفير اتصال أكثر سلاسة.



سواء كنت تشاهد الأفلام ، أو تتصفح الويب ، أو تعمل من المنزل ، فإن مسرع isharkVPN و xinetd يغطيك. قل وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا باتصال أسرع وأكثر موثوقية مع isharkVPN. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك xinetd والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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