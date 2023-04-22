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اختبر سرعات إنترنت لا مثيل لها مع isharkVPN Accelerator و XpresVPN

ishark blog article

2023-04-22 00:20:27

إنتباه جميع مستخدمي الإنترنت! هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت والوصول المقيد إلى بعض المواقع والمحتويات؟ لا مزيد من البحث ، لأن مسرع isharkVPN و xpresvpn موجودان هنا لإنقاذ الموقف.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعة إنترنت أسرع وتجربة دفق أكثر سلاسة. من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، يضمن برنامج isharkVPN Accelerator أنه يمكنك الوصول إلى مواقع الويب والخدمات المفضلة لديك دون أي انقطاع. سواء كنت تقوم ببث الأفلام أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو القيام بالعمل ، فإن مسرع isharkVPN سوف يمنحك السرعة التي تحتاجها.



ولكن ماذا لو كنت تريد أيضًا حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ وهنا يأتي دور xpresvpn. باستخدام xpresvpn ، يمكنك تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يضمن أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة تمامًا. سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو تصل إلى معلومات حساسة أو تتصفح الويب فقط ، فإن xpresvpn ستحافظ على هويتك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.



لكن أفضل جزء هو أنه يمكنك الحصول على كل من مسرع isharkVPN و xpresvpn في حزمة واحدة. من خلال حل الكل في واحد ، يمكنك الاستمتاع بسرعة إنترنت أسرع وبث أكثر سلاسة وخصوصية وأمان كاملين عبر الإنترنت. فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و xpresvpn اليوم واستمتع بحرية الإنترنت المطلقة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك xpresvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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