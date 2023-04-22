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التدوين > احم هويتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

احم هويتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-22 00:22:42
هل تبحث عن شبكة افتراضية خاصة موثوقة وآمنة بسرعات فائقة؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! من خلال تقنية التشفير القوية لدينا وشبكة الخوادم العالمية ، يمكنك تصفح الويب بثقة وسرعة.

ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى لجعل تجربتك على الإنترنت أفضل. على سبيل المثال ، يضمن Kill Switch أن اتصالك بالإنترنت محميًا دائمًا ، حتى في حالة انقطاع اتصال VPN الخاص بك. ومن خلال خيار Split Tunneling ، يمكنك اختيار التطبيقات والمواقع التي تستخدم VPN وتلك التي لا تستخدم ، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في خصوصيتك عبر الإنترنت.

لكن لماذا تتوقف عند هذا الحد؟ إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك عبر الإنترنت ، فقد تكون مهتمًا أيضًا بحذف حساب Yahoo الخاص بك. يمكن لفريق iSharkVPN Accelerator مساعدتك في ذلك أيضًا - ما عليك سوى زيارة صفحة حذف حساب Yahoo واتباع التعليمات لإغلاق حسابك نهائيًا.

فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بالحماية والسرعة القصوى عبر الإنترنت. وإذا كنت مستعدًا لتوديع Yahoo ، فقد قمنا بتغطيتك.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك حذف صفحة حساب yahoo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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