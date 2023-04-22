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حماية حساب Yahoo الخاص بك من الإنهاء مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 00:22:57

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لكن هذا ليس كل شيء - مع الأخبار الأخيرة عن إنهاء حساب Yahoo ، أصبح أمان الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع isharkVPN ، يتم تشفير نشاطك عبر الإنترنت وحمايته من أعين المتطفلين. تضمن خوادمنا الآمنة أن تظل معلوماتك وبياناتك الشخصية آمنة وسرية.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إنهاء حساب yahoo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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