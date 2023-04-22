التدوين > تسريع تجربة التصفح الخاصة بك مع iSharkVPN و Yahoo كمحرك البحث الافتراضي الخاص بك

تسريع تجربة التصفح الخاصة بك مع iSharkVPN و Yahoo كمحرك البحث الافتراضي الخاص بك

ishark blog article

2023-04-22 00:23:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها عند تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا تجربة تصفح آمنة وخصوصية فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 10 مرات أسرع من اتصالك العادي. باستخدام مسرع isharkVPN ، ستتمكن من دفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات وتصفح مواقع الويب بسهولة.



لكن هذا ليس كل شيء - لقد دخلنا أيضًا في شراكة مع Yahoo لجعله محرك البحث الافتراضي في Chrome. باستخدام خوارزميات البحث القوية من Yahoo ، ستتمكن من العثور بسرعة وسهولة على كل ما تبحث عنه على الويب.



ومن خلال خدمة VPN الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن سجل البحث والأنشطة عبر الإنترنت تظل خاصة وآمنة. لا داعي للقلق بشأن المتسللين أو لصوص الهوية الذين يحاولون سرقة معلوماتك الشخصية.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأفضل سرعات إنترنت وتجربة تصفح آمنة. اجعل Yahoo محرك البحث الافتراضي في Chrome واستعد لاكتشاف الويب كما لم يحدث من قبل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام موقع yahoo كمحرك بحث افتراضي في Chrome ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN