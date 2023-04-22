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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 00:23:34

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تتيح تقنية VPN الخاصة بنا سرعات إنترنت أسرع وتتجاوز المحتوى المحظور ، مما يمنحك تجربة الإنترنت المطلقة.



وبالحديث عن التجارب عبر الإنترنت ، هل تلقيت عددًا كبيرًا جدًا من رسائل البريد الإلكتروني من Yahoo تحثك على حذف حسابك؟ مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن خصوصيتك على الإنترنت محمية ، وأن معلوماتك الشخصية محمية. قل وداعًا لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها ومرحبًا بتواجد أكثر أمانًا وفعالية على الإنترنت.



لا تقبل السرعات البطيئة والوصول المقيد. قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حذف بريد إلكتروني لحساب yahoo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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