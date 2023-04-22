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قم بتأمين تواجدك عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-22 00:23:56

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وغير الموثوقة؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة مع توفير إجراءات أمنية على أعلى مستوى. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالتصفح السلس والتدفق والتنزيل.



لا يقتصر دور مسرع isharkVPN على تحسين تجربتك على الإنترنت فحسب ، بل إنه يحمي أيضًا معلوماتك الخاصة من أعين المتطفلين. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب براحة بال.



بالحديث عن الخصوصية ، هل أردت يومًا حذف بريد إلكتروني قديم من حساب Yahoo الخاص بك ولكنك لم تكن متأكدًا من كيفية ذلك؟ قد تكون واجهة ياهو مربكة ، لكن لا تقلق - لقد قمنا بتغطيتك.



أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Yahoo الخاص بك وانتقل إلى البريد الإلكتروني الذي تريد حذفه. بعد ذلك ، انقر فوق مربع الاختيار الموجود على يسار البريد الإلكتروني. أخيرًا ، انقر فوق رمز سلة المهملات أعلى قائمة رسائل البريد الإلكتروني. Voila - ذهب بريدك الإلكتروني غير المرغوب فيه إلى الأبد.



في isharkVPN ، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت. جرب تقنية التسريع الخاصة بنا اليوم وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بالتصفح السريع. وإذا احتجت في أي وقت إلى مساعدة في إدارة حساب Yahoo الخاص بك ، فنحن هنا للمساعدة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حذف بريد yahoo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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