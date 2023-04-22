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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 00:24:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. يعمل برنامجنا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتقديم سرعات أعلى وتجارب دفق أكثر سلاسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. من خلال تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا ، يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن للعلم أن بياناتك الشخصية آمنة ومأمونة.



وبالنسبة لأولئك الذين يستخدمون بريد Yahoo الإلكتروني ، لدينا بعض الأخبار المثيرة. يتضمن مسرعنا الآن ميزة تتيح لك حذف رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها بسهولة من صندوق الوارد الخاص بك على Yahoo. قل وداعًا لغربلة البريد العشوائي اللانهائي وصناديق البريد المزدحمة - باستخدام isharkVPN ، يمكنك بسهولة إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك والحفاظ على صندوق الوارد الخاص بك منظمًا.



لا تكتفِ بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق. اشترك الآن للحصول على نسخة تجريبية مجانية وشاهد كيف يمكننا تحسين تجربتك عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حذف بريد yahoo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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