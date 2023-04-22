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استمتع ببث وتصفح أسرع مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-22 00:25:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمحتوى المحظور؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator. تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات فائقة ، مع تجاوز أي قيود جغرافية أو حواجز رقابة. لا مزيد من انتظار تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا أو رفض الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك.



ولكن هذا ليس كل شيء - تضمن خدمتنا أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. مع isharkVPN ، يتم حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، نقدم سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، لذا يمكنك أن تثق في أن معلوماتك تظل سرية.



بالحديث عن الخصوصية ، هل سمعت عن حذف Yahoo لمحتوى المستخدم مؤخرًا؟ تأثر ملايين المستخدمين بالحذف الجماعي لرسائل البريد الإلكتروني والصور والملفات القديمة. ولكن مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة ويتم نسخها احتياطيًا. تتيح خدمتنا التخزين السحابي الآمن ، بحيث تكون ملفاتك المهمة محمية ويمكن الوصول إليها بسهولة.



لا تدع السرعات البطيئة أو الافتقار إلى الخصوصية يعيقك. جرب isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق. ومع خيارات الأسعار المعقولة لدينا ، لا يوجد سبب لعدم الاشتراك. قل وداعًا لإحباط الإنترنت ومرحبًا بتجربة أفضل عبر الإنترنت مع isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حذف yahoo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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