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التدوين > استمتع ببث وتصفح أسرع مع مسرع isharkVPN

استمتع ببث وتصفح أسرع مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-22 00:25:03
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والمحتوى المحظور؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator. تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات فائقة ، مع تجاوز أي قيود جغرافية أو حواجز رقابة. لا مزيد من انتظار تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا أو رفض الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك.

ولكن هذا ليس كل شيء - تضمن خدمتنا أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. مع isharkVPN ، يتم حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، نقدم سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، لذا يمكنك أن تثق في أن معلوماتك تظل سرية.

بالحديث عن الخصوصية ، هل سمعت عن حذف Yahoo لمحتوى المستخدم مؤخرًا؟ تأثر ملايين المستخدمين بالحذف الجماعي لرسائل البريد الإلكتروني والصور والملفات القديمة. ولكن مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة ويتم نسخها احتياطيًا. تتيح خدمتنا التخزين السحابي الآمن ، بحيث تكون ملفاتك المهمة محمية ويمكن الوصول إليها بسهولة.

لا تدع السرعات البطيئة أو الافتقار إلى الخصوصية يعيقك. جرب isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق. ومع خيارات الأسعار المعقولة لدينا ، لا يوجد سبب لعدم الاشتراك. قل وداعًا لإحباط الإنترنت ومرحبًا بتجربة أفضل عبر الإنترنت مع isharkVPN.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك حذف yahoo والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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