التدوين > قل وداعا لتطفل Yahoo مع isharkVPN Accelerator

قل وداعا لتطفل Yahoo مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 00:25:32

هل سئمت من استبدال ياهو بجوجل كمحرك البحث الافتراضي الخاص بك؟ هل تجد اتصالك بالإنترنت بطيئًا وبطيئًا؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN.



يسرع برنامج التسريع الخاص بنا اتصالك بالإنترنت ، مما يجعله أسرع من أي وقت مضى. لا داعي لانتظار تحميل الصفحات وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال خدمة VPN الخاصة بنا ، يمكنك تصفح الويب بشكل آمن ومجهول ، وحماية خصوصيتك وبياناتك.



وإذا كنت قد سئمت من قيام Yahoo باستمرار باستبدال Google كمحرك البحث الخاص بك ، فيمكن أن يساعدك برنامج التسريع لدينا في ذلك أيضًا. من خلال تسريع اتصالك بالإنترنت ، يمكنك العودة بسرعة وسهولة إلى Google كمحرك البحث الافتراضي والاستمتاع بنتائج فائقة السرعة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة ومحركات البحث الغازية. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في السرعة والخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تستمر yahoo في استبدال google ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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