التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN و Yahoo Privacy Dashboard

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN و Yahoo Privacy Dashboard

ishark blog article

2023-04-22 00:26:02

نقدم المزيج المثالي من السرعة والأمان - مسرع isharkVPN و Yahoo Privacy Dashboard!



هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت وقلق بشأن خصوصيتك على الإنترنت؟ لا مزيد من البحث لأن isharkVPN Accelerator و Yahoo Privacy Dashboard موجودان لحل مشاكلك.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعة الإنترنت فائقة السرعة دون المساس بأمنك. إنه يحسن اتصالك بالإنترنت ويتجاوز أي قيود يفرضها مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ، مما يمنحك أسرع تجربة تصفح.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد المهم. الخصوصية مهمة بنفس القدر ، وهنا يأتي دور Yahoo Privacy Dashboard. إنها أداة شاملة تساعدك على التحكم في خصوصيتك عبر الإنترنت. يقوم بمسح حساب Yahoo الخاص بك بحثًا عن أي ثغرات أمنية ويقترح طرقًا لتقوية إعدادات الخصوصية الخاصة بك. كما ينبهك أيضًا عند الوصول إلى حسابك من جهاز أو موقع جديد.



اجمع بين هاتين الأداتين القويتين ، وستحصل على أفضل تجربة عبر الإنترنت. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك التصفح بسرعة البرق بينما تضمن Yahoo Privacy Dashboard أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة. لا مزيد من القلق بشأن خروقات البيانات أو سرقة الهوية!



لذلك ، سواء كنت تبث برامجك التلفزيونية المفضلة أو تعمل على مشاريع حساسة ، فإن isharkVPN Accelerator و Yahoo Privacy Dashboard يدعمانك. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام لوحة تحكم yahoo للخصوصية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN