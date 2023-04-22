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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator: قل وداعًا للتصفح البطيء

ishark blog article

2023-04-22 00:28:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند تصفح الويب؟ هل تجد نفسك غالبًا تنتظر تحميل الصفحات أو تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ لدينا الحل المناسب لك: مسرع iSharkVPN.



مع مسرع iSharkVPN ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة ستجعل تجربة التصفح الخاصة بك في غاية السهولة. قل وداعًا لأوقات التحميل اللانهائية ومرحبًا بالتصفح السلس.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع iSharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى. ستتم حماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين من خلال بروتوكولات التشفير المتقدمة الخاصة بنا.



والآن ، ولفترة محدودة ، نقدم عرضًا ترويجيًا خاصًا لـ Yahoo لمستخدمي Google. اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واحصل على خصم 25٪ على الشهر الأول لك. هذا صحيح - سرعات إنترنت فائقة وأمن لا يُضاهى بسعر لا يُضاهى.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة بعد الآن. قم بالترقية إلى برنامج تسريع iSharkVPN واختبر الفرق. أسرع ، هذا العرض الترويجي لن يستمر إلى الأبد!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام موقع Yahoo على google ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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