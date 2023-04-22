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حافظ على أمان Mac الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 00:28:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. ستعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتمنحك سرعات فائقة ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد الذي نقدمه. توفر VPN الخاصة بنا أيضًا أمانًا من الدرجة الأولى ، بحيث يمكنك تصفح الإنترنت دون خوف من المتسللين أو أعين المتطفلين. وبفضل برنامجنا سهل الاستخدام ، ستكون جاهزًا للعمل في لمح البصر.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. أبلغ موقع ياهو مؤخرًا عن فيروس يصيب أجهزة كمبيوتر Mac حول العالم. ولكن مع isharkVPN ، يمكنك حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من هذه الأنواع من التهديدات وتصفح الويب بثقة.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر السرعة والأمان اللذين تستحقهما.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك yahoo virus mac والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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