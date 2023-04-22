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قم بتأمين اتصالك بالإنترنت مع isharkVPN Accelerator و Yandex VPN

ishark blog article

2023-04-22 00:29:31

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Yandex VPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات فائقة ونطاق ترددي غير محدود لجميع احتياجاتك على الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس والتنزيل والتصفح. بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير من الدرجة العسكرية وسياسات عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومأمون.



ولكن ماذا لو كنت تريد الوصول إلى المحتوى المحظور في منطقتك؟ وهنا يأتي دور Yandex VPN. سواء كنت مسافرًا للخارج أو تحاول ببساطة الوصول إلى محتوى مقيد جغرافيًا ، تتيح لك Yandex VPN تصفح الويب دون قيود. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الاتصال التلقائي بأسرع خادم متاح وحركة مرور غير محدودة ، يمكنك الاستمتاع بوصول غير مقيد إلى الإنترنت.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN و Yandex VPN اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام yandex vpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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