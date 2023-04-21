التدوين > احصل على بث سريع للغاية مع iSharkVPN Accelerator و YesPlayer

احصل على بث سريع للغاية مع iSharkVPN Accelerator و YesPlayer

ishark blog article

2023-04-21 16:25:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN و yesplayer.



مسرع isharkVPN هو تقنية متطورة مصممة لتحسين سرعة الإنترنت لديك وتحسين تجربتك على الإنترنت. من خلال الاتصال بخادم VPN سريع وآمن ، يضمن المسرع حماية نشاطك عبر الإنترنت مع تحسين سرعة الإنترنت أيضًا. سواء كان ذلك من خلال البث أو التصفح أو اللعب ، فإن مسرع isharkVPN يساعدك على القيام بذلك بشكل أسرع وأكثر كفاءة.



ولكن ما فائدة الإنترنت السريع إذا كنت لا تستطيع الاستمتاع بعروضك وأفلامك المفضلة دون تخزين مؤقت دائم؟ وهنا يأتي دور yesplayer. تم تصميم مشغل الوسائط القوي هذا لتشغيل كل محتوى الوسائط المتعددة بسلاسة دون أي مقاطعة أو تأخير. بفضل واجهته سهلة الاستخدام ودعم مجموعة كبيرة من تنسيقات الملفات ، يضمن برنامج yesplayer أنه يمكنك الاستمتاع بأفلامك وعروضك بجودة عالية دون أي متاعب.



يُعد كل من isharkVPN و Yesplayer معًا الثنائي المثالي لتجربة لا تقبل المنافسة على الإنترنت. قل وداعًا لسرعة التخزين المؤقت وسرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بالبث والتصفح بسرعة البرق. جرب مسرع isharkVPN و yesplayer اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك yesplayer ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN