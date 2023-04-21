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عزز سرعة التورنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 16:26:11

هل سئمت من سرعات التنزيل البطيئة والاتصالات غير الموثوق بها عند استخدام التورنت؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN جنبًا إلى جنب مع Ygg Torrents.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات التنزيل لديك بما يصل إلى 10 مرات أسرع من شبكات VPN العادية. تعمل هذه الميزة عن طريق تحديد أسرع خادم لك تلقائيًا وتحسين اتصالك للحصول على أفضل سرعة تنزيل ممكنة.



قم بدمج هذا مع Ygg Torrents ، أحد أشهر مواقع التورنت المتاحة ، وستتمكن من الوصول إلى مكتبة ضخمة من السيول عالية الجودة بسرعات فائقة. تفتخر Ygg Torrents أيضًا بكونها موقعًا يحركه المجتمع ، مع التركيز على خصوصية المستخدم وأمانه.



باستخدام ميزة تسريع isharkVPN و Ygg Torrents معًا ، يمكنك الاستمتاع بتنزيلات سريعة وآمنة دون التضحية بخصوصيتك. بالإضافة إلى ذلك ، مع سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة الخاصة بـ isharkVPN والتشفير العسكري ، يمكنك أن تطمئن لأن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



قل وداعًا لإبطاء التنزيلات ومرحبًا بالسرعات الفائقة باستخدام مسرع isharkVPN و Ygg Torrents. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام التورنت والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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