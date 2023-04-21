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اربح الكثير مع isharkVPN Accelerator ومسابقة YouTube

ishark blog article

2023-04-21 13:20:01

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث المحتوى المفضل لديك على YouTube؟ لا تقلق بعد الآن ، لأن iSharkVPN قد جعلك مغطى بتقنية التسريع الخاصة به!



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، حتى خلال ساعات الذروة. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث غير المنقطع. بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير العسكري من iSharkVPN ، ستكون أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.



للاحتفال بهذه التكنولوجيا الجديدة ، تستضيف iSharkVPN مسابقة على YouTube! ما عليك سوى إنشاء مقطع فيديو يعرض مسرّع iSharkVPN أثناء العمل وتحميله على YouTube باستخدام الهاشتاج #iSharkVPNaccelerator. سيحصل الفائز على خدمة iSharkVPN مجانًا لمدة عام. لذا ، استعرض مهاراتك في صناعة الفيديو وأظهر لنا كيف حسّن iSharkVPN من تجربة البث لديك.



لا تنتظر أكثر من ذلك للاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة أثناء التصفح والدفق عبر الإنترنت. احصل على مسرع iSharkVPN اليوم وانضم إلى مسابقة YouTube للحصول على فرصة للفوز بخدمة مجانية لمدة عام!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التنافس والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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