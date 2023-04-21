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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 13:21:14

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث مقاطع الفيديو على YouTube؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تم تصميم تقنية التسريع الخاصة بنا لتحسين اتصالك بالإنترنت للبث ، مما يجعله أسرع وأكثر موثوقية من أي وقت مضى. لا مزيد من انتظار تحميل مقاطع الفيديو أو المعاناة من خلال التخزين المؤقت اللامتناهي.



وبالنسبة لأولئك الذين يقدرون خصوصيتهم ، تقدم isharkVPN أيضًا حلاً لمشاركة مقاطع الفيديو بشكل خاص من خلال ميزة YouTube غير المدرجة. ما عليك سوى تحميل الفيديو الخاص بك على YouTube وتحديد الخيار غير المدرج. هذا يعني أن الأشخاص الذين لديهم الرابط فقط يمكنهم مشاهدة الفيديو الخاص بك ، مما يضمن بقاء المحتوى الخاص بك خاصًا وآمنًا.



في isharkVPN ، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجربة إنترنت ممكنة. إن تقنية التسريع الخاصة بنا وميزة YouTube غير المدرجة ليست سوى عدد قليل من الطرق التي نعمل بها لجعل الإنترنت مكانًا أفضل وأكثر أمانًا للجميع. جرب isharkVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام القناة غير المدرجة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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