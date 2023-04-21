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عزز تجربة البث الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 13:22:06

هل سئمت من التأخير والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة على Youku؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح ببث سريع للغاية على Youku وأنظمة البث الأخرى. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الدراما الصينية المفضلة لديك وعروض متنوعة وغير ذلك الكثير.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. وضعنا مسرعنا على المحك مع Youku والنتائج تتحدث عن نفسها. أجرى فريقنا اختبار سرعة على Youku دون استخدام isharkVPN ، ثم أجرى نفس الاختبار مع تمكين المسرع الخاص بنا. كان الاختلاف مذهلاً. مع مسرع isharkVPN ، يتم تحميل الفيديو على الفور تقريبًا ويتم بثه بسلاسة دون أي تخزين مؤقت أو تأخير.



فلماذا تستقر على جودة البث دون المستوى بينما يمكنك تجربة الأفضل مع مسرع isharkVPN؟ اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بالتدفق السلس وغير المنقطع على Youku وخدمات البث الشهيرة الأخرى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إجراء الاختبار والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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