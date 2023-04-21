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قم ببث الموسم الخامس من Young Sheldon على Netflix باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 10:56:03

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يونغ شيلدون ، مقدمة عرضية عن The Big Bang Theory ، تتبع طفولة Sheldon Cooper وهو يتنقل في الحياة في بلدة صغيرة في تكساس ويتعامل مع التجارب والمحن لكونه طفلًا موهوبًا ولكنه محرج اجتماعيًا. كان العرض مفضلاً لدى المعجبين منذ عرضه الأول في عام 2017 ، ويعد الموسم الخامس بتقديم المزيد من الضحك واللحظات الحارة.



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