التدوين > عُد إلى اللعبة مع iSharkVPN Accelerator - قم بإلغاء حظر Fortnite Ban

عُد إلى اللعبة مع iSharkVPN Accelerator - قم بإلغاء حظر Fortnite Ban

ishark blog article

2023-04-21 10:57:46

هل سئمت من خدمات VPN البطيئة وغير الموثوق بها؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا الفريدة اتصالات فائقة السرعة وتصفحًا آمنًا في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول.



لكن هذا ليس كل شيء - إذا كنت لاعبًا في Fortnite تم حظره من اللعبة ، فيمكن أن يساعدك isharkVPN. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا تجاوز حظر IP والوصول إلى اللعبة من أي مكان في العالم. مع isharkVPN ، لا داعي للقلق بشأن استبعادك من لعبتك المفضلة مرة أخرى.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتنا سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تعني أنه يمكنك النهوض والتشغيل بسرعة ، بغض النظر عن مستوى خبرتك التقنية. ومع عدم وجود سياسة تسجيل ، فإن خصوصيتك محمية دائمًا.



لا تدع السرعات البطيئة وحظر IP يعيقك - جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حظر حسابك كل أسبوعين ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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