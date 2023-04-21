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احم نفسك من التجسس على الهاتف باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-21 11:00:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء تصفح الإنترنت؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



لا يوفر isharkVPN أفضل مستوى من التشفير لحماية نشاطك على الإنترنت فحسب ، بل إنه يتميز أيضًا بمُسرع لتعزيز سرعات الإنترنت لديك. قل وداعًا للتخزين المؤقت للصفحات ذات التحميل البطيء.



لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. هل تعلم أن هاتفك يمكن أن يتجسس عليك؟ تتعقب العديد من التطبيقات موقعك وسجل التصفح وحتى استخدام الميكروفون والكاميرا دون علمك. تضمن إجراءات الأمان المتقدمة لـ IsharkVPN أن تظل بياناتك خاصة ومحمية.



لا تدع نشاطك على الإنترنت ومعلوماتك الشخصية تقع في الأيدي الخطأ. تحكم مع مسرع isharkVPN. جربه اليوم واستمتع بإنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن يتجسس هاتفك عليك ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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