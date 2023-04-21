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تصفح آمن وسريع باستخدام iSharkVPN Accelerator و YouTube Advertising Blocker لمتصفح Firefox

ishark blog article

2023-04-21 07:23:02

هل سئمت انتظار تحميل مقاطع الفيديو المفضلة لديك على YouTube؟ أو ربما سئمت من الإعلانات المزعجة التي تعيق تجربة المشاهدة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN وامتداد Firefox لحظر الإعلانات على YouTube.



تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا دفقًا سريعًا للغاية ، حتى على مقاطع الفيديو عالية الجودة. لا مزيد من التخزين المؤقت أو التأخير ، فقط مشاهدة سلسة وسلسة. وباستخدام أداة حظر الإعلانات على YouTube ، يمكنك أخيرًا الاستمتاع بالمحتوى دون انقطاع دون ظهور تلك الإعلانات المزعجة كل بضع دقائق.



ولكن هذا ليس كل شيء - يتضمن امتدادنا أيضًا اتصال VPN آمنًا يحمي خصوصيتك على الإنترنت ويحافظ على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، مع الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا وتصفح الويب دون قيود.



قل وداعًا لأوقات التحميل البطيئة والإعلانات المزعجة ، ومرحبًا بتجربة الإنترنت الأسرع والأكثر إمتاعًا مع مسرع isharkVPN وامتداد Firefox لحظر الإعلانات على YouTube. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حظر إعلانات youtube على متصفح Firefox ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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