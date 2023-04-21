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قم بإلغاء حظر YouTube في الصين باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 03:11:08

هل سئمت من عدم القدرة على الوصول إلى YouTube عندما تكون في الصين؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجاوز أي قيود جغرافية والوصول إلى المواقع المحجوبة مثل YouTube. تعمل خدمة الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) أيضًا على حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت ، مما يضمن أن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



ما يميز iSharkVPN Accelerator عن خدمات VPN الأخرى هو سرعته الفائقة. في حين أن شبكات VPN الأخرى قد تبطئ اتصالك بالإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator في الواقع يسرعه ، مما يجعله الحل الأمثل لبث مقاطع الفيديو على YouTube أو مواقع أخرى.



بالإضافة إلى ذلك ، مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة في وقت واحد ، حتى تتمكن من مشاهدة YouTube على هاتفك وجهازك اللوحي والكمبيوتر في نفس الوقت.



لا تدع الرقابة تعيقك أكثر من ذلك. اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم وابدأ في الاستمتاع بحرية الوصول إلى YouTube والمواقع المحجوبة الأخرى من أي مكان في العالم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حظر youtube في الصين ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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