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التدوين > احصل على تدفق سريع على YouTube مع iSharkVPN Accelerator و YouTube PiHole

احصل على تدفق سريع على YouTube مع iSharkVPN Accelerator و YouTube PiHole

ishark blog article

2023-04-21 03:14:28
مع استمرار هيمنة خدمات البث على صناعة الترفيه ، لم تكن الحاجة إلى اتصالات إنترنت سريعة وآمنة أكبر من أي وقت مضى. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع iSharkVPN. بفضل تقنية التحسين المتقدمة ، يمكن لـ iSharkVPN زيادة سرعات الإنترنت لديك وتزويدك بتجربة بث سلسة لم يسبق لها مثيل.

لكن هذا ليس كل شيء. تقدم iSharkVPN أيضًا طبقة إضافية من الحماية من خلال بروتوكولات التشفير والأمان الرائدة في الصناعة. مع iSharkVPN ، يمكنك تصفح الويب براحة البال مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة من أعين المتطفلين.

إذا كنت من مستخدمي YouTube الشغوفين ، فستقدر بالتأكيد توافق iSharkVPN مع موقع YouTube pihole. YouTube pihole هو أداة حظر إعلانات شهيرة يمكن أن تساعد في تحسين تجربة المشاهدة على النظام الأساسي عن طريق منع الإعلانات المتطفلة والنوافذ المنبثقة.

من خلال إقران iSharkVPN بـ YouTube pihole ، يمكنك الاستمتاع بمقاطع فيديو YouTube خالية من الإعلانات دون المخاطرة بأمانك على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع سرعات iSharkVPN الفائقة ، لن تضطر إلى التعامل مع التخزين المؤقت أو التأخير.

فما تنتظرون؟ جرب تجربة البث المطلقة مع مسرع iSharkVPN وثقب YouTube. اشترك اليوم ولا تقبل البث البطيء أو المتقطع مرة أخرى.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك اختراق youtube والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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