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استمتع بخصم YouTube Premium مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-21 03:16:27

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت عند بث مقاطع الفيديو المفضلة لديك على YouTube؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



مع iSharkVPN Accelerator ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الجودة على YouTube أمرًا سهلاً. قل وداعًا للتخزين المؤقت اللامتناهي ومرحبًا بالبث غير المنقطع.



وكأن ذلك لم يكن كافيًا ، تقدم iSharkVPN أيضًا خصمًا حصريًا على اشتراكات YouTube Premium. مع هذا الخصم ، ستتمكن من الوصول إلى مقاطع الفيديو الخالية من الإعلانات والتشغيل في الخلفية وإمكانيات التشغيل في وضع عدم الاتصال.



حقق أقصى استفادة من تجربتك على YouTube مع iSharkVPN Accelerator و YouTube Premium. لا تنتظر أكثر من ذلك ، استفد من هذا العرض المذهل الآن!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك خصم youtube المميز ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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