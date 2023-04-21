التدوين > احصل على بث أسرع مع isharkVPN Accelerator واستمتع بخصومات حصرية على YouTube Premium

احصل على بث أسرع مع isharkVPN Accelerator واستمتع بخصومات حصرية على YouTube Premium

ishark blog article

2023-04-21 01:53:19

هل سئمت من التخزين المؤقت والسرعات البطيئة على منصات الإنترنت المفضلة لديك؟ هل تشعر بالإحباط من الانقطاعات المستمرة والتأخير أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديك على YouTube؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تساعد تقنية التسريع الخاصة بنا على زيادة سرعات الإنترنت وتقليل أوقات التخزين المؤقت ، مما يجعل تجربة الإنترنت سلسة. والآن ، مع أحدث عروضنا ، يمكنك أيضًا الحصول على خصومات على YouTube Premium.



باستخدام اشتراك YouTube Premium ، يمكنك الاستمتاع بمقاطع الفيديو الخالية من الإعلانات وتشغيلها في الخلفية والوصول إلى YouTube Music. والآن ، عند التسجيل في مسرع isharkVPN ، يمكنك الحصول على خصومات حصرية على اشتراكك في YouTube Premium.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والانقطاعات المزعجة تدمر تجربتك على الإنترنت. مع مسرع isharkVPN و YouTube Premium ، يمكنك الاستمتاع بسرعات عالية وبث فيديو دون انقطاع ، وكل ذلك بسعر مخفض.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN واستفد من خصومات YouTube Premium اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على خصومات مميزة على youtube ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN